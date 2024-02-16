Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на 1,1 миллиарда евро

Канцлер ФРГ Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 млрд евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно 1,1 миллиарда евро. Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро», — сказал он.

По его словам, Германия поставит 36 танков или колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тысяч артиллерийских снарядов и две новые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее немецкий политик заявил, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он подчеркнул, что Россия имеет возможность «в любое время завершить конфликт», если Москва примет решение отвести войска.