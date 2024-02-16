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15:25, 16 февраля 2024Мир

Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на 1,1 миллиарда евро

Канцлер ФРГ Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 млрд евро
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно 1,1 миллиарда евро. Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро», — сказал он.

По его словам, Германия поставит 36 танков или колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тысяч артиллерийских снарядов и две новые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее немецкий политик заявил, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он подчеркнул, что Россия имеет возможность «в любое время завершить конфликт», если Москва примет решение отвести войска.

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      Семен Александров
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