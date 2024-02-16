Украина ударила по российскому региону и обесточила два населенных пункта

Курский глава Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльский район и обесточили два села

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Рыльскому району Курской области и обесточили два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

Губернатор сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались деревня Городище и часть села Козино. Чем именно был нанесен удар по Курской области, он не уточнил.

Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденной ЛЭП так скоро, как появится возможность.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.