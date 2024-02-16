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14:14, 16 февраля 2024Россия

Украина ударила по российскому региону и обесточила два населенных пункта

Курский глава Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльский район и обесточили два села

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Рыльскому району Курской области и обесточили два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

Губернатор сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались деревня Городище и часть села Козино. Чем именно был нанесен удар по Курской области, он не уточнил.

Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденной ЛЭП так скоро, как появится возможность.

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Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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