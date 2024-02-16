Украина захотела получить в кредит два корабля от Великобритании

В кабмине Украины решили взять кредит на два противоминных британских корабля

Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет стране взять кредит на поставку и обслуживание двух противоминных британских кораблей. Об этом сообщили в Минфине республики.

В ведомстве заявили, что гарантом обязательств по заимствованию выступит Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании (UKEF). Как уточнили в Минобороны Украины, речь идет о двух противоминных кораблях класса Sandown «Черкассы» и «Чернигов».

Ранее основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса допускал, что западные страны не захотят отправлять на Украину военные корабли, поскольку их могут перехватить российские военные.