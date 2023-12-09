Express: Запад не отправит ВСУ корабли из-за рисков их перехвата Россией

Страны Запада не отправят на Украину военные корабли, потому что их могут перехватить российские военные, заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. Отказ от поставок кораблей он объяснил в беседе с британским изданием Express.

Мендоса указал на трудности логистики — чтобы доставить корабли на Украину, им придется пройти через Черное море, находясь в международных водах. «И что помешает русским попытаться перехватить их по пути?» — размышляет Мендоса.

Мендоса уверен, что корабли для ВСУ поставлять опаснее, чем другие виды оборудования. При этом эксперт уверен, что и в таких условиях Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее стало известно, что на артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклоняются от боев и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.