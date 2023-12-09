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13:59, 9 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об уклонении ВСУ от стрелковых боев в районе Артемовска

Боец ВС РФ сообщил, что ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклоняются от боев и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, сообщает в субботу, 9 декабря, ТАСС.

«В стрелковый бой они боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать», — сказал командир с позывным Ламбер.

По его словам, что на их участке солдаты противника сдается, как правило, во время боя, когда становится ясно, что шансов нет. В то же время командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия добавил, что некоторые украинские военные проявляют стойкость и бьются до конца.

В настоящее время добровольческий штурмовой корпус, куда входит бригада «Север V», ведет наступательные действия около Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней бойцы продвинулись вперед примерно на полтора километра. В первый день продвижения бойцы бригады взяли в плен девять украинских военных.

4 декабря Минобороны России сообщило о бегстве украинских частей из населенного пункта Артемовское, расположенного вплотную к Артемовску. Часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск.

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      Игорь Дмитров
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