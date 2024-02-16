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13:45, 16 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не истощены и способны сопротивляться

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не истощены, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются на разных участках передовой. Их способность сопротивляться оценил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, цитирует ТАСС.

Он назвал «показушной» активность ВСУ, которую они проявляют на некоторых участках фронта. По его словам, это чаще всего работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Я не хочу говорить, что ВСУ истощены и не способны к сопротивлению. Это не так, и это достаточно сильная армия на данный момент, нам еще есть с чем бороться», — сказал Гагин. Советник главы ДНР подчеркнул, что украинские войска отказались от наступательных операций.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Киева складывается плохо из-за дефицита снарядов. При этом, как он утверждает, обстановка на передовой не критическая. Буданов объяснил дефицит боеприпасов высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

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      Кристина Есикова
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