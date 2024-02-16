В ЕС спрогнозировали экономический шок в случае победы России на Украине

Глава МИД Франции: в случае победы России на Украине ЕС ждет экономический шок

В случае победы России в украинском конфликте страны Европейского союза (ЕС) ждет настоящий экономический шок. С таким прогнозом выступил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, его цитирует ТАСС.

По словам главы МИД, победа Российской армии в конфликте и, в частности, переход Запорожской атомной электростанции под контроль Москвы вызвала бы «беспрецедентный экономический шок» для Европы, а также вынудила бы ЕС «отказаться от части продовольственного суверенитета».

«Поддержка Украины означает сохранение контроля над судьбой нашей экономики и обеспечение нашей повседневной безопасности», — подчеркнул Сежурне.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что президент России Владимир Путин одержал геостратегическую победу над США. «Путин находится на вершине этой игры», — признал он.