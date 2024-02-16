Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 16 февраля 2024Мир

В ЕС спрогнозировали экономический шок в случае победы России на Украине

Глава МИД Франции: в случае победы России на Украине ЕС ждет экономический шок
Стефан Сежурне

Стефан Сежурне. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В случае победы России в украинском конфликте страны Европейского союза (ЕС) ждет настоящий экономический шок. С таким прогнозом выступил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, его цитирует ТАСС.

По словам главы МИД, победа Российской армии в конфликте и, в частности, переход Запорожской атомной электростанции под контроль Москвы вызвала бы «беспрецедентный экономический шок» для Европы, а также вынудила бы ЕС «отказаться от части продовольственного суверенитета».

«Поддержка Украины означает сохранение контроля над судьбой нашей экономики и обеспечение нашей повседневной безопасности», — подчеркнул Сежурне.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что президент России Владимир Путин одержал геостратегическую победу над США. «Путин находится на вершине этой игры», — признал он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

      Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

      Олега Тинькова признали иноагентом

      Зеленского упрекнули в побеге на фоне разгрома ВСУ

      Россиянам облегчили снятие средств с банковских счетов в одной стране

      Нудисты 25 лет посещали крупный пляж из-за ошибки властей

      Молодых спортсменов предупредили о риске бесплодия

      Россиянка заколола вилами ударившего ее гостя

      Путин поручил освободить российский город от вредного производства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше