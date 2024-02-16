ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву

ФРГ использует все законные пути для передачи доходов от активов России Киеву

Германия намерена добиться передачи доходов от активов России Киеву всеми законными способами. Об этом стало известно из соглашения о гарантиях безопасности, заключенного между ФРГ и Украиной, сообщает РИА Новости.

«Германия, работая со своими партнерами в Европейском союзе и в рамках G7, намерена продолжать использовать все законные пути, через которые доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с европейским и международным правом», -– указано в тексте соглашения.

Также германское руководство пообещало Киеву, что Берлин совместно со странами G7 попытается создать международный механизм для возмещения «экономического и иного ущерба» Украине со стороны России.

Ранее стало известно, что соглашение о безопасности для Киева охватывает период после потенциального прекращения огня с Россией. Уточняется, что оно будет действительно в течение десяти лет после его подписания, однако стороны могут совместно принять решение о его продлении.