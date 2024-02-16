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14:20, 16 февраля 2024Мир

В Германии назвали истерией рассуждения о захвате Россией Восточной Европы

Бывший немецкий дипломат: Россия не будет захватывать страны бывшего соцлагеря
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представления о готовности России воевать за страны бывшего соцлагеря являются только истерией. Таким мнением поделился бывший немецкий дипломат Хельмут Хоффман в интервью изданию Berliner Zeitung.

«За два года российским войскам не удалось полностью захватить четыре области [Украины], но мы должны верить, что [президент России] Владимир Путин настолько безумен, что вступит в военный конфликт с альянсом из 32 государств, включая сверхдержаву США и две другие ядерные державы?» — рассуждал он, отрицая возможность возрождения российской гегемонии в Восточной Европе.

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Заявления о реальности российской угрозы Восточной Европе дипломат назвал «очень преувеличенной точкой зрения» из СМИ и ток-шоу. Он подчеркнул, что возможности России несопоставимы с оборонным потенциалом НАТО.

Вместе с этим Хоффман согласился, что в немецкой армии существует много проблем, связанных с неэффективным использованием военных расходов.

Ранее в Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине. Кильский институт мировой экономики посчитал, что так придется компенсировать отсутствие финансовой поддержки со стороны США.

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      Дмитрий Попов
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