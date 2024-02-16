В Пентагоне признали трудности в поддержании боеспособности сил США в Европе

Пентагон: США столкнутся с нехваткой ресурсов для поддержания сил в Европе

США столкнутся с нехваткой ресурсов для поддержания боеспособности американских сил в Европе. Об этом на брифинге сообщила представительница Пентагона, ее слова передает РИА Новости.

«В отсутствие дополнительного финансирования мы столкнемся с нехваткой ресурсов для поддержания наших собственных сил, дислоцированных в Европе и защищающих наших союзников», — признала существующие трудности сотрудница ведомства.

Ранее стало известно, что Госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП, а к концу нынешнего года уровень госдолга по отношению к ВВП будет составлять 99 процентов.