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18:50, 16 февраля 2024Мир

В Пентагоне признали трудности в поддержании боеспособности сил США в Европе

Пентагон: США столкнутся с нехваткой ресурсов для поддержания сил в Европе

Фото: Frontpage / Shutterstock / Fotodom

США столкнутся с нехваткой ресурсов для поддержания боеспособности американских сил в Европе. Об этом на брифинге сообщила представительница Пентагона, ее слова передает РИА Новости.

«В отсутствие дополнительного финансирования мы столкнемся с нехваткой ресурсов для поддержания наших собственных сил, дислоцированных в Европе и защищающих наших союзников», — признала существующие трудности сотрудница ведомства.

Ранее стало известно, что Госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП, а к концу нынешнего года уровень госдолга по отношению к ВВП будет составлять 99 процентов.

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      Виктория Кондратьева
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