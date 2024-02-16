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15:36, 16 февраля 2024Россия

В Совфеде отреагировали на новости о Навальном фразой «такое бывает»

Сенатор Владимир Джабаров о новостях про Навального: такое бывает

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Новости об Алексее Навальном (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) не вызывают удивления, и резкое ухудшение здоровья — обычный случай. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

В ответ на вопрос журналиста, Джабаров произнес фразу «Я думаю, что несчастный случай, такое бывает».

«Я не знаю, что там произошло — то ли тромб, толи еще какая-то болезнь. Я думаю, что медицина установит обстоятельства, тем более туда комиссия поехала ФСИН», — сообщил сенатор. Он добавил, что случившееся может быть судьбой, и все так или иначе «ходят под Богом».

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля после прогулки Алексей Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

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