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12:06, 16 февраля 2024Мир

В США призвали западных политиков признать невозможность победы Украины

Политолог Лэтэм: западные политики должны признать невозможность победы Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины. Об этом заявил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для The Hill.

Лэтэм прокомментировал продолжающуюся помощь Запада украинским властям. По его мнению, уверенность в победе Украине все более становится маниакальной иллюзией. Он указал на неоднократные высказывания западных лидеров о якобы решающей роли той или иной помощи в победе Украины.

«Чем более мрачными становились стратегические перспективы Украины, тем больше эти истинно верующие чувствовали себя обязанными придумывать воображаемые пути к полной победе Украины», — заявил политолог. По его мнению, чем раньше к западным политикам придет осознание невозможности победы Украины, тем быстрее получится добиться прекращения военного противостояния.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о неминуемой потере Украиной территорий. Он подчеркнул, что даже в случае одобрения пакета военной помощи Конгрессом США эти деньги лишь способствуют продолжающейся катастрофе.

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      Юрий Леонов
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