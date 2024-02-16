Выросший на лягушке гриб удивил исследователей

Forbes: в Индии исследователи обнаружили лягушку с грибом в спине

В Индии обнаружили живую лягушку, из спины которой растет гриб. Об этом сообщает издание Forbes.

Согласно отчету об открытии, опубликованному в научном журнале Reptiles & Amphibians, в июне 2023 года индийские исследователи обнаружили лягушку вида Sphaerotheca leucorhynchus, на левом боку которой был заметен нарост. При более внимательном рассмотрении оказалось, что на ней вырос небольшой гриб. Отмечается, что рептилия при этом была жива и передвигалась.

Открытие удивило исследователей. По их словам, подобных случаев ранее не было зафиксировано. Позднее микологи выяснили, что растущий из спины рептилии гриб относится к семейству Миценовые. По словам Нэнси Карракер, научного сотрудника из американского штата Нью-Мексико, некоторые виды таких грибов «питаются» живой древесиной, некоторые — гниющей древесиной, другие — экскрементами животных. «И все это не имеет отношения к боку живой лягушки», — говорит она.

Карракер добавила, что благодаря антимикробным выделениям кожа лягушки устойчива к бактериям и большинству грибков. Это делает рост гриба еще более необычным явлением. Она предполагает, что у рептилии могла быть повреждена кожа, в результате чего в нее попали органические вещества, обеспечившие спорам гриба возможность для размножения.

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