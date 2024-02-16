Зеленский сообщил о своем прибытии в Германию для встреч с партнерами Киева

Владимир Зеленский прилетел в Германию для встреч с партнерами Киева. О своем прибытии украинский лидер сообщил в Telegram.

«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности», — написал Зеленский.

По его словам, Киев стремиться сделать все, «чтобы как можно быстрее закончить войну» и «обеспечить надежный мир».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского пустышкой. «То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, это всем понятно», — сказал он.

