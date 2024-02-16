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11:42, 16 февраля 2024Бывший СССР

Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского

Глава МИД России Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал пустышкой «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Его цитирует ТАСС.

«То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, это всем понятно», — сказал министр иностранных дел на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

В январе 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без Москвы. По ее словам, все больше стран исключают возможность достижения мира, ставя во главу угла ультимативную «формулу Зеленского».

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      Кристина Есикова
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