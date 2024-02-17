Абсолютное большинство россиян заявили о готовности проголосовать за Путина

ФОМ и ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

За действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы 79 процентов россиян (плюс четыре процентных пункта за неделю), если бы выборы прошли в ближайшее время, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Данные опроса также указали на увеличение информированности граждан о выборах президента. В настоящее время оно составляет 86 процентов. При этом 82 процента опрошенных граждан верно назвали месяц, а также год и время года проведения голосования. Четыре процента осведомлены только о годе выборов.

Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что за действующего президента проголосовали бы 74 процента россиян. Среди тех, кто точно намерен пойти на выборы, рейтинг составил 81 процент. На втором месте рейтинга оказался выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (три процента), на третьем — Леонид Слуцкий из ЛДПР (три процента).

При этом ВЦИОМ сообщил, что на втором месте в рейтинге оказался Владислав Даванков (партия «Новые люди», четыре процента голосов), а также Николай Харитонов (четыре процента голосов).

9 февраля ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому президенту страны Владимиру Путину доверяют четверо из пяти опрошенных россиян (79,1 процента опрошенных жителей России старше 18 лет).