В ДНР заявили о бегстве солдат ВСУ из Авдеевки

Cоветник главы ДНР Ян Гагин заявил о разрозненном бегстве солдат ВСУ из Авдеевки

Cоветник главы ДНР Ян Гагин заявил о бегстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Его слова передает РИА Новости.

«Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными», — отметил советник главы ДНР. По его словам, украинские солдаты покидают свои позиции не по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. «То, что происходит сейчас, — это бегство», — пояснил он.

Гагин подчеркнул, что солдаты пытаются спасти самих себя. «Очень много брошенных раненых, они бросают раненых, наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника — да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений — маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается», — добавил он.

При этом советник главы ДНР отметил, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под контроль России. «Противник выходит, потому что они боятся остаться в котле. (...) Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего», — объяснил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.