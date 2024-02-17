Глава МИД Италии назвал опасным немедленное вступление Украины в НАТО

Глава МИД Италии заявил, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно всем

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас это было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией», — сказал глава МИД Италии. Таяни назвал приглашение Украины в НАТО опасным будучи в одном зале с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в ходе конференции, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт с Россией.

Кулеба во время обсуждения новой помощи Украине предложил западным политикам способ эффективнее искать средства для Украины. «Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом (...) в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам», — сказал Кулеба.