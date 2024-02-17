Крупный пожар в Ижевске локализован

МЧС: крупный пожар в производственном здании в Ижевске локализовали

Крупный пожар в производственном здании в Ижевске локализован. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что возгорание локализовали на площади 3500 квадратных метров. «Тушение продолжается, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в субботу, 17 февраля. В его ликвидации были задействованы 59 спасателей и 21 единица техники.

15 февраля В центре Москвы загорелись три строения внутри двора «Известия холл». Из-за огня внутри здания рухнул металлический купол. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий. Возгорание произошло на площади 1500 метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.