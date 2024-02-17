Раскрыта тайна первых мумий в Древнем Египте

JAS: египтяне открыли мумификацию за 3,5 тысячи лет до строительства пирамид

Первые мумии в Древнем Египте могли возникнуть примерно за 3 тысячи лет до изобретения письменности (3150 год до нашей эры) и за 3,6 тысячи лет до создания первых пирамид (2667 год до нашей эры). К таким выводам пришли ученые из Йоркского университета. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Ранее считалось, что истоки египетской мумификации относятся к периоду около 4300 года до нашей эры. В 2014 году ученые обнаружили остатки материалов для оборачивания мумий на одном из кладбищ недалеко от Каира. Недавние анализы привели ученых к выводу, что возраст мумий составляет 6,3 тысячи лет. Также исследователи рассказали, что материя оказалась пропитана характерным составом из смол для бальзамирования, в состав которых входит растительное масло, животный жир, воск и камедь.

Таким образом было установлено, что первые мумии в Египте могли возникнуть примерно за 3 тысячи лет до изобретения письменности (3150 год до нашей эры) и за 3,6 тысячи лет до создания первых пирамид (2667 год до нашей эры).

Ученые указали, что египтяне не только мумифицировали ушедших из жизни, но и закапывали их в горячий и сухой песок пустыни. Самые древние мумии такого рода относятся к 5000 году до нашей эры.

Ранее археологи Национального университета Сан-Маркос в Перу нашли мумию возрастом 3000 лет, обложенную листьями коки.