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12:15, 17 февраля 2024Мир

Российский посол заявил о стремлении Венгрии сохранить связи с РФ

Посол РФ в Венгрии Станиславов: санкции подрывают отношения РФ и Венгрии

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Венгрия стремится сохранить адекватные экономические отношения с Россией, но санкции их медленно, но верно подрывают. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, венгерская сторона делает все возможное в условиях карательных мер для сохранения адекватных отношений между странами. Обе страны также стремятся поддерживать культурные связи. Станиславов также заявил, что по некоторым вопросам страны расходятся во мнении, но уважают позиции друг друга.

Дипломат также напомнил о встречах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эти встречи свидетельствуют «о взаимном желании поддерживать отношения, даже несмотря на трудности», добавил он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что делегация сената США не сможет выполнить миссию визита в Венгрию, если задачей является давление на страну. Так он прокомментировал предстоящий визит в Будапешт двухпартийной делегации Конгресса США.

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      Мария Черкасова
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