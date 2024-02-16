В Венгрии заявили о невыполнимой миссии американских сенаторов

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: США не стоит оказывать давление на Венгрию

Делегация Сената США не сможет выполнить миссию визита в Венгрию, если задачей является оказание давления на страну. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Так Гуйяш прокомментировал предстоящий визит в Будапешт двухпартийной делегации Конгресса США. Он подчеркнул, что Венгрия будет рада видеть американских сенаторов, только если они не попытаются оказать давление на парламент страны по вопросу о приеме Швеции в НАТО.

«Если они приедут с целью рассказать, как нам надо жить и какие решения принимать, то я бы им этого не советовал, потому что в таком случае их миссия, как говорится, будет невыполнима», — заявил глава канцелярии Орбана. Он подчеркнул, что Венгрия является суверенной страной и не стоит оказывать на нее давление.

Ранее агентство Reuters сообщило о визите двухпартийной делегации Конгресса США в Будапешт 17 февраля. Как рассказали источники, сенаторы отправятся в Венгрию «с миссией, сосредоточенной на стратегических вопросах, стоящих перед НАТО и Венгрией».