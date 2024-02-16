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12:56, 16 февраля 2024Мир

США решили уговорить Венгрию согласиться с членством Швеции в НАТО

Конгрессмены США намерены уговорить Орбана согласиться принять Швецию в НАТО

Фото: f11photo / Shutterstock / Fotodom

Двухпартийная делегация Конгресса США собирается посетить Будапешт 17 февраля, чтобы оказать давление на власти Венгрии по вопросу членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Американские сенаторы отправятся в Венгрию «с миссией, сосредоточенной на стратегических вопросах, стоящих перед НАТО и Венгрией», рассказали изданию представители посольства США в Будапеште.

Венгрия остается единственной страной НАТО, не одобрившей членство Швеции в альянсе. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял о согласии с решением Стокгольма, но парламент до сих пор не ратифицировал шведскую заявку. Конгрессмены намерены уговорить венгерских коллег решить этот вопрос после возвращения с зимних каникул.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил возражения Венгрии против новых антироссийских санкций.

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      Дмитрий Попов
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