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16:22, 17 февраля 2024Бывший СССР

В России оценили версию Украины о крушении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Сальдо назвал версию Украины о крушении Ил-76 ложной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Версия украинских властей о крушении российского Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), является ложной. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам ситуация с крушением самолета выставляет украинские власти в невыгодном свете. «Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил: терять-то им нечего», — сказал Сальдо.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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