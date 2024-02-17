Взрыв прогремел в раздевалке детской спортивной школы в Мелитополе

Взрыв прогремел в раздевалке ДЮСШ в Мелитополе

В Мелитополе в раздевалке детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) № 3 прогремел взрыв. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска. В настоящий момент все находившиеся в ДЮСШ эвакуированы, на месте работают спецслужбы.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что в селе Поречье Приморского края в школьной котельной прогремел взрыв. По словам главы Октябрьского района Александра Камленка, ЧП произошло из-за кочегара, который «натопил и ушел из здания», после чего произошел выхлоп.