В российском селе в школьной котельной прогремел взрыв

В Приморье в школьной котельной взорвалось оборудование

В селе Поречье Приморского края в школьной котельной прогремел взрыв. О том, что там взорвалось оборудование, сообщает издание «Новости Владивостока» со ссылкой на главу муниципалитета.

По словам главы Октябрьского района Александра Камленка, ЧП произошло из-за кочегара, который «натопил и ушел из здания», после чего произошел выхлоп. Чиновник добавил, что здание получило повреждения и «перестало соответствовать своему функционалу». На опубликованной фотографии видно кирпичное строение с частично разрушенной стеной.

В результате происшествия никто не пострадал, учеников временно разместили в здании детского сада. Чтобы избежать промерзания школы, в нее привезут тепловые пушки.

Приморская прокуратура организовала проверку по факту взрыва в котельной. На место выехал прокурор района Виктор Скирда.

Ранее в городе Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на насосной станции. Пострадали несколько человек. В качестве предварительной причины ЧП в правительстве региона назвали взрыв газового баллона.