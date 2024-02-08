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09:18, 8 февраля 2024Россия

В российском селе в школьной котельной прогремел взрыв

В Приморье в школьной котельной взорвалось оборудование

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В селе Поречье Приморского края в школьной котельной прогремел взрыв. О том, что там взорвалось оборудование, сообщает издание «Новости Владивостока» со ссылкой на главу муниципалитета.

По словам главы Октябрьского района Александра Камленка, ЧП произошло из-за кочегара, который «натопил и ушел из здания», после чего произошел выхлоп. Чиновник добавил, что здание получило повреждения и «перестало соответствовать своему функционалу». На опубликованной фотографии видно кирпичное строение с частично разрушенной стеной.

В результате происшествия никто не пострадал, учеников временно разместили в здании детского сада. Чтобы избежать промерзания школы, в нее привезут тепловые пушки.

Приморская прокуратура организовала проверку по факту взрыва в котельной. На место выехал прокурор района Виктор Скирда.

Ранее в городе Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв на насосной станции. Пострадали несколько человек. В качестве предварительной причины ЧП в правительстве региона назвали взрыв газового баллона.

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      Алан Босиков
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