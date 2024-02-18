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05:03, 18 февраля 2024Мир

Экс-глава контрразведки ФРГ сформировал правую партию

Reuters: экс-глава контрразведки ФРГ Маассен сформировал правую партию

Фото: Michael Hanschke / Reuters

Экс-глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маассен сформировал новую правую партию Werteunion («Союз ценностей»). Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Маассен был уволен с поста главы управления по защите конституции Германии (BfV) в 2018 году. Его сняли с должности после того, как его обвинили в игнорировании угрозы ультраправых организаций.

В частности, политик усомнился в подлинности видеоролика, на котором националисты издеваются над мигрантами в немецком городе Хемниц.

5 февраля сообщалось, что в ФРГ 200 тысяч человек вышли на улицы в ходе общенациональных протестов против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которые идут уже четвертую неделю.

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      Юлия Мискевич
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