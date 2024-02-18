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18:02, 18 февраля 2024Культура

В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик

«ТеСЛа»: спектакль по книге Линор Горалик заменят другой постановкой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спектакль по книге Линор Горалик (внесена Минюстом в реестр иноагентов), который планировали показать в Вологде, отменили, его заменят постановкой «Хочу быть». Об этом сообщила театральная студийная лаборатория «ТеСЛа» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменен на другой спектакль. (…) В связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом Горалик Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале стало известно, что общественные деятели из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова отменить концерт актера и юмориста Геннадия Хазанова в Москве. Активисты обратили внимание на записанное артистом видео, где он назвал любовь к Родине «чувством, присущим рабам».

Минюст России включил Линор Горалик в реестр иноагентов в августе 2023 года. Отмечается, что Горалик выступала против специальной военной операции на Украине.

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      Даниил Иринин
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