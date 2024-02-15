Генпрокуратуру попросили отменить концерт Геннадия Хазанова в Москве

Mash: генпрокуратуру попросили отменить концерт артиста Хазанова в Москве

Общественные деятели из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова отменить концерт актера и юмориста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты заявили, что Хазанов произнес оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации. По их словам, доказательством этого является записанное артистом после отъезда из России видео, где он назвал любовь к Родине «чувством, присущим рабам».

Общественные деятели потребовали не пускать Хазанова в Россию и начать в отношении него проверку. 15 февраля у артиста должно было состояться выступление в театре Елены Камбуровой.

Ранее общественные деятели добились полной отмены юбилейного тура певицы Лолиты Милявской по России.