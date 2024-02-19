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19:30, 19 февраля 2024Силовые структуры

Российский адвокат получил два миллиона рублей взятки от подзащитного и попался

В Нижнем Новгороде адвокат предстанет перед судом за покушение на мошенничество

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении адвоката Московской областной коллегии адвокатов, обвиненного в покушении на мошенничество в особо крупном размере, и направила материалы дела в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года. Адвокат сообщил подзащитному о своих связях с должностными лицами суда и убедил передать ему взятку в размере 2 миллионов рублей для назначения более мягкого наказания. Получив денежные средства, обвиняемый не собирался передавать их другим лицам, а намеревался оставить себе. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде двух адвокатов приговорили к колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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