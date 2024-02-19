Бежавший из Авдеевки боец ВСУ рассказал о преимуществах Российской армии

Боец ВСУ: Российская армия в Авдеевке кратно превосходила ВСУ в дронах и артогне

Российская армия в Авдеевке кратно превосходила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дронах и плотности артиллерийских ударов. Об этом сообщил бежавший из Авдеевки украинский боец, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Соотношение дронов — один наш на три русских. Плотность артогня — один наш снаряд на десять русских. Полное превосходство русских в авиации», — рассказал военный.

Он назвал колоссальной плотность бомбардировки управляемыми авиабомбами КАБ. По его словам, преимущество их использования заключается также в психологическом воздействии. «После попаданий многие бойцы оглушены и морально подавлены», — объяснил боец.

По его словам, Вооруженные силы России вели наблюдение за Авдеевкой с помощью дронов и знали о перемещениях противника. Кроме того, заняв новые позиции, российские бойцы «тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления».

Ранее другой бежавший из Авдеевки украинец объяснил потерю города тем, что Российская армия качественно выявляет слабые места противника, использует ударные части и проламывает оборону. «Постоянно идут отвлекающие удары, растягивающие наши резервы. Использование подкопов. Одновременно — удары по нашим тылам и логистике», — пожаловался военный.