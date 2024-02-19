В России ответили на расследование ФРГ по делу «Северного потока-2»

Депутат Ананских удивился расследованию ФРГ по делу «Северных потоков»

Член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на информацию СМИ о том, что Генпрокуратура ФРГ инициировала расследование по делу о возможном раскрытии гостайны при планировании газопровода «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» депутат удивился подобному расследованию.

«Мне кажется, что это поиск черной кошки в черной комнате. Проектировка была осуществлена много лет назад, и почему вдруг они вдруг решили сейчас, что какая-то информация ушла? Мне кажется, что это инфоповод для того, чтобы обвинить Россию в чем-то. Хотя, если бы такой факт имел место, об этом было бы известно давно и об этом давно говорилось бы в немецкой прессе. Поэтому это стоит рассматривать как поиск отрицательных вещей, которые относятся к России», — заявил парламентарий.

Ранее издание Bild сообщило, что Генеральная прокуратура Германии проверит возможное раскрытие гостайны при планировании газопровода «Северный поток-2». По информации издания, в январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд на севере страны опубликовало на своем сайте разрешение на планирование трубопровода. На 556-й странице документа содержалась информация Минобороны ФРГ под грифом «секретно, только для служебного пользования».

Генпрокуратура полагает, что это были, в том числе, данные о районах действия подводных лодок НАТО, говорится в материале. Отмечается, что 11 декабря 2023 года Минобороны Германии было проинформировано о начале проверки в отношении Горного ведомства Штральзунда. Сотрудникам грозит до пяти лет тюрьмы за раскрытие гостайны.

При планировании газопровода регулятор дал письменное заверение, что секретные сведения ни в коем случае не будут опубликованы. В Министерстве обороны ФРГ считают, что был нарушен прямой абсолютный запрет на передачу информации, а обнародованные данные позволяют сделать выводы о возможностях проведения военных операций.