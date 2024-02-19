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18:33, 19 февраля 2024Экономика

Китаю пригрозили санкциями из-за поставки товаров в Россию

США пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

США рассматривают вариант введения санкций против Китая, аналогичных антироссийским, из-за подозрения в сотрудничестве с РФ и поставке в Россию товаров. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (сенатор-демократ от штата Массачусетс), его слова приводит CNBC.

«Китай должен понять, что те же санкции, которые начинают захватывать Россию, влияют на ее производительность, экономические показатели и качество жизни, могут быть применены и к Китаю», — пригрозил он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Коннолли добавил, что «у КНР есть что терять — гораздо больше, чем России».

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Сенатор также сообщил, что подобные ограничения могут быть введены «очень скоро». Однако он выразил надежду, что Пекин тщательно обдумает возможные последствия и примет меры, которые позволят США отказаться от санкций.

В январе власти Китая заявили, что введут санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню. Ограничения касаются компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. В МИД КНР уточнили, что санкции предусматривают заморозку активов, включая недвижимость указанных компаний на китайской территории.

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