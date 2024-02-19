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16:08, 19 февраля 2024Экономика

«Тинькофф» сообщил о начале работы в Крыму

«Тинькофф банк» начнет доставлять карты в Симферополь и Севастополь

Фото: Luke Southern / Unsplash

Дебетовые и кредитные карты «Тинькофф банка» с 20 февраля начнут доставлять в Крым, а конкретно — в Симферополь и Севастополь. Об этом со ссылкой на службу поддержки кредитной организации сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты банка указали, что возможность сделать заказ открыта с 17 февраля. О доставке в населенные пункты, расположенные рядом с этими городами, оператор предложил узнавать индивидуально.

Ранее о начале работы в Крыму сообщил Сбер. Месяц назад в Симферополе торжественно открылось головное отделение банка, в котором будут работать около 200 человек. По состоянию на середину февраля в регионе работают 14 офисов и порядка 130 терминалов кредитной организации.

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      Платон Щукин
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