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06:03, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень попытался высмеять девушку и допустил нелепую оплошность

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Пользователь Reddit попытался высмеять на портале девушку, которая внезапно попросила у него денег. Многие комментаторы обратили внимание на то, что парень допустил в своей публикации нелепую оплошность, и пошутили над ним.

Молодой человек выложил скриншоты переписки с девушкой, с которой он познакомился в интернете. На изображениях видно, что она попросила его перевести ей 214 долларов. «Что за ерунда? Зачем ты просишь у меня деньги?» — спросил у собеседницы автор поста. «Потому что я заслуживаю их», — отреагировала она. Парень в ответ предложил ей просить деньги у других людей, а та назвала его стесненным в средствах мужчиной.

Рассказчик добавил, что девушке 20 лет и она учится в колледже. Он отметил, что в целях приватности скрыл на скриншоте номер ее телефона и свое имя.

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Однако в комментариях многие пользователи написали, что парень зря спрятал свое имя на картинке, поскольку оно указано в его нике на Reddit — christian_hp. «Крис, братан, ты попался», «Твое имя буквально указано у тебя в нике», «Тот факт, что ты зацензурил имя "Крис", в то время как оно указано в твоем нике — самая уморительная вещь в этом посте», «Все в порядке, Крис. Я не выдам твой секрет», — поиронизировали комментаторы. Многие из них также раскритиковали девушку, сочтя ее поступок бесцеремонным.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал на портале фото своего школьного обеда. Комментаторов удивило полученное им блюдо, некоторые сравнили его с едой из ресторана.

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      Олег Давыдов
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