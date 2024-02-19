Парламент Узбекистана запланировал посетить Россию с официальным визитом

Парламент Узбекистана запланировал посетить Госдуму с официальным визитом

Делегация Узбекистана во главе со спикером нижней палаты парламента Нуриддином Исмаиловым в феврале посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба палаты, ее слова передает ТАСС.

По данным ведомства, в ходе запланированной встречи внимание будет уделено вопросам «дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей, усиления сотрудничества в данном направлении».

Также в пресс-службе добавили, что предполагается проведение первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству нижней палаты Узбекистана и Государственной Думы России.

Ранее стало известно, что парламент Узбекистана решил усилить связи с Конгрессом США. Делегация совершила визит в США и провела переговоры об «укреплении взаимодействия парламентов двух стран и привлечения в деятельность кокуса членов других комитетов Палаты представителей Конгресса США».