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10:31, 19 февраля 2024Бывший СССР

Парламент Узбекистана запланировал посетить Россию с официальным визитом

Парламент Узбекистана запланировал посетить Госдуму с официальным визитом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Делегация Узбекистана во главе со спикером нижней палаты парламента Нуриддином Исмаиловым в феврале посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба палаты, ее слова передает ТАСС.

По данным ведомства, в ходе запланированной встречи внимание будет уделено вопросам «дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей, усиления сотрудничества в данном направлении».

Также в пресс-службе добавили, что предполагается проведение первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству нижней палаты Узбекистана и Государственной Думы России.

Ранее стало известно, что парламент Узбекистана решил усилить связи с Конгрессом США. Делегация совершила визит в США и провела переговоры об «укреплении взаимодействия парламентов двух стран и привлечения в деятельность кокуса членов других комитетов Палаты представителей Конгресса США».

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      Валентин Карант
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