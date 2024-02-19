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18:12, 19 февраля 2024Россия

Получивший перелом руки участник СВО рассказал подробности драки

Участник СВО о переломе руки во время драки в кафе: не помню, кто ударил первым

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Маликшах Агакеримов, который получил перелом руки во время драки в кафе «Шафран» в Лянторе, рассказал подробности о конфликте. Слова военнослужащего приводит NEFT.

По его словам, он пришел в заведение общепита поужинать. В один момент пьяный посетитель начал приставать к девушке на танцполе. Другие гости попытались его успокоить, однако он их игнорировал.

Маликшах попросил мужчину оставить девушку в покое, но его оппонент начал провоцировать конфликт.

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«Я не помню, кто ударил первым. Руку я сам сломал во время падения. Нас разнимали, на меня навалились человек пять, плюс на этого парня сзади кто-то навалился, чтобы растащить. (...) На меня упали двое. Так как эта рука у меня уже была повреждена, то я ее, получается, доломал», — пояснил участник спецоперации.

О произошедшем в Ханты-Мансийском автономном округе стало известно 19 февраля. Россиянин сидел в баре вместе с друзьями. Молодые люди вели себя спокойно и никого не тревожили. «В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро», — рассказал тогда источник, знакомый с ситуацией.

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      Никита Абрамов
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