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10:53, 19 февраля 2024Россия

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгородской области резко снизилась интенсивность атак
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Белгородской резко снизилась интенсивность обстрелов населенных пунктов. Это следует из ежедневной статистики по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованной в Telegram-канале губернатора российского региона Вячеслава Гладкова.

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали четыре прилета, также регион один раз атаковали с помощью дрона-камикадзе. При этом днем ранее ВСУ выпустили по региону 28 снарядов, там же за сутки сбили 17 беспилотников.

«В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — один артиллерийский снаряд. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», — сообщил губернатор, добавив, что никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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