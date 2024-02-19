Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за хлама

Юрист Романова: захламляющих квартиры россиян могут выселить

Захламляющих квартиры и подъезды россиян могут выселить из дома. О риске лишиться жилья предупредила юрист Милана Романова в беседе с «Москвой 24».

Соседи нарушителей санитарных норм могут пожаловаться на них в санитарно-эпидемиологическую станцию, управляющую компанию и участковому, рассказала эксперт. Когда специалисты осмотрят помещение, нужно взять у них копии протоколов. Кроме того, необходимо собрать доказательства — фото, видео и письменные показания свидетелей. С этими документами нужно прийти в управляющую компанию, а также в администрацию населенного пункта, в органы Россанэпидемнадзора и внутренних дел.

За однократное нарушение захламляющий помещение собственник получит штраф в тысячу рублей. «Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, в федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке», — посоветовала Романова. Если и эти меры не помогли, то человека могут выселить из квартиры. Однако добиваться этого придется через суд, уточнила юрист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи, которая может попасть в руки третьим лицам. По словам экспертов, такое может случиться из-за недостаточной защиты носителя, на котором она записана — например, на флешке, оставленной без присмотра.

