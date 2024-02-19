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09:50, 19 февраля 2024Россия

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в конце февраля

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд в Telegram-канале.

Жители страны с пятидневной рабочей неделей будут работать с понедельника, 19 февраля, по четверг, 22 февраля. В пятницу, 23 февраля, их ждет государственный выходной в честь Дня защитника Отечества, а затем выходные. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 23 по 25 февраля.

«К тому же 22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час», — напомнили в Роструде. Там также объяснили, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 24 февраля, будет выходным днем.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, работающие по пятидневному графику россияне также будут отдыхать три дня с 8 по 10 марта — в честь Международного женского дня. Весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

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      Анастасия Шейкина
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