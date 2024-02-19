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19:44, 19 февраля 2024Среда обитания

Россияне пожаловались на терроризирующего музыкой и боями в подъезде соседа

В Кирове жильцы многоэтажки пожаловались на меломана, устроившего бои в подъезде

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кирове жильцы многоквартирного дома пожаловались на соседа, который терроризировал остальных громкой музыкой и начал устраивать бои в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, мужчина-меломан поселился у них недавно и сначала просто устраивал дискотеки в квартире — громкая музыка звучала днем и ночью. Позже почти каждое такое мероприятие стало заканчиваться драками на лестничной клетке.

«Дети боятся заходить в подъезд. Не знаю, как мамы живут и пожилые люди. Соседи через стенку даже съехали», — поделился один из жителей дома. Пострадавшие россияне несколько раз вызывали полицию, чтобы повлиять на мужчину, но усилия оказались безрезультатными. Адвокаты уверяют, что наказать нарушителя получится, если зафиксировать превышение допустимого уровня шума.

Ранее жители коммунальной квартиры в Томске пожаловались на психически больную соседку, которая держит их в страхе более двух лет. По словам одной из соседок, 33-летняя женщина постоянно шумит, ходит без одежды, выбрасывает вещи из окна и загрязняет общие зоны. Из-за нее в квартире появились тараканы.

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      Анна Аверьянова
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