Жители коммуналки пожаловались на «кровавую» соседку

«КП»: жители коммуналки в Томске пожаловались на психически больную соседку

Жители коммунальной квартиры в Томске пожаловались на соседку с психическим заболеванием, которая держит их в страхе более двух лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

По словам одной из соседок, 33-летняя Полина постоянно шумит, ходит без одежды, выбрасывает вещи из окна и загрязняет общие зоны. Из-за нее в квартире появились тараканы. Женщина обмазывает ванну фекалиями и кровью, а во время обострения наклеила крестом грязные прокладки на зеркало в коридоре. Она настойчиво требует, чтобы соседки освободили ванную комнату, как только они туда заходят.

В прошлом Полина заявила на соседок в полицию, решив, что они хотят ее зарезать. Помимо еще трех женщин в квартире проживает 13-летняя дочь одной из них, которая особенно страдает от нападок больной. Мать просит девочку не покидать комнату, когда остальные взрослые на работе.

Соседки утверждают, что их не предупреждали о диагнозе сожительницы. Брат купил Полине комнату и первое время навещал сестру, но затем переложил заботы о ней на плечи остальных собственниц. «Да, многое на наши плечи легло, конечно. Но одновременно мы Полину жалеем. Она ведь не виновата, что больна и брошена», — рассказала одна из женщин.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку. Из-за завалов мусора в собственном жилье ему приходится справлять нужду в подъезде.