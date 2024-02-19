Россиянка расправилась с отказавшимся почистить картошку гостем

Россиянка позвала незнакомца в гости и заколола за отказ почистить ей картошку

В Вологодской области 34-летнюю россиянку приговорили к девяти годам колонии общего режима за расправу над малознакомым мужчиной. Об этом в понедельник, 19 февраля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Татьяна Пестовская.

Как установил суд, употребившая алкоголь осужденная заметила в подъезде ранее незнакомого ей мужчину, которого позвала в гости. В квартире между ними возникла ссора, в ходе которой хозяйка нанесла гостю не совместимые с жизнью колотые ножевые ранения. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, причиной ссоры стал отказ приглашенного мужчины почистить женщине картошку.

После того как мужчина истек кровью, владелица жилья продолжила употреблять спиртное вплоть до приезда сотрудников полиции.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что в Астраханской области российский таксист заподозрил неладное в пассажире с окровавленными мешками и помог поймать опасного преступника.