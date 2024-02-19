Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

МО РФ: ВС России полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке

Российские военные полностью взяли под контроль крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке — коксохимический завод (АКХЗ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Коксохимическое предприятие расположено к северо-западу от Авдеевки. Прежде комбинат считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе. В беседе с украинским Forbes гендиректор «Метинвест», компании-владельца АКХЗ, Юрий Рыженков выразил мнение, что завод восстановить невозможно из-за разрушений, вызванных активными боевыми действиями. При этом он подчеркивал, что вряд ли его нужно было бы восстанавливать в прежнем виде.

На административных зданиях [Авдеевского коксохимического] завода водружены российские флаги Минобороны России

В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения противника продолжают отступать из Авдеевки и продолжаются активные боевые действия. В частности, российские военнослужащие поражают укрепрайоны ВСУ, а также наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ситуацию на АКХЗ сравнили с «Азовсталью», где укрывались бойцы ВСУ

По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, ранее российские военные приступили к окончательной зачистке Авдеевки от сил противника. В частности, от подразделений ВСУ, оставивших город и укрывавшихся на коксохимическом заводе.

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об огневом поражении объектов на территории завода. «Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами "Краснополь"» — рассказал он и подчеркнул, что в сложившейся ситуации перемещаться солдатам ВСУ стало опасно для жизни.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тем временем украинские военнослужащие сравнивали ситуацию на коксохимическом заводе в Авдеевке с положением, в котором оказались участники бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на заводе «Азовсталь» во время штурма Мариуполя. По их словам, некоторое время назад завод был новым «домом» солдат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествии противника пехоты. Бойцы 3-ей ОШБР ВСУ

Авдеевка перешла под контроль ВС России

17 февраля глава Минобороны Серей Шойгу доложил о полном взятии под контроль Авдеевки в Донецкой народной республики (ДНР). Мощный оборонительный узел противника был взят группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. В результате российским военным удалось отодвинуть линию фронта от Донецка, и обезопасить его от ударов противника.

Президент России Владимир Путин поздравил военных ВС РФ с успехом в Авдеевке и отправил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в боях за населенный пункт.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». По его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.