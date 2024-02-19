Российский судебный пристав заколол сожительницу после Дня всех влюбленных

В Новосибирске судебный пристав убил невесту ножом после Дня всех влюбленных

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который заколол свою сожительницу после Дня всех влюбленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время фигурант помещен под стражу.

По данным следствия, все произошло в ночь на 15 февраля в Дзержинском районе Новосибирска. Между сожителями произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина взял нож и нанес своей невесте не менее трех ударов по жизненно важным органам. Она не выжила. Как уточняет НГС, нападавший и потерпевшая — судебные приставы-исполнители. Летом они планировали пожениться.

Ранее житель Красноярского края обвинил сожительницу в измене и получил ножом в грудь.