В Донецке понадеялись на обрушение позиций ВСУ после падения Авдеевки

После падения Авдеевки позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут обрушиться, такое мнение выразил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости.

«После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться, как домино. Слишком большие ставки делало руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон. Исход кампании понятен всем — это вопрос времени», — заявил политик.

Так же Гагин считает, что руководство Украины стало чаще проверять личные самолеты, чтобы покинуть страну, однако он сомневается, что народ даст политикам подобную возможность. «А тем временем в украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий», — отметил советник главы ДНР.

Ранее о новых рубежах обороны после падения Авдеевки рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.