В Европе назвали фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Евродепутат Вилимски: второй срок фон дер Ляйен станет фатальным для ЕС

Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что избрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок может стать фатальным шагом для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению евродепутата, позиция действующей главы ЕК «втягивает» ЕС в конфликт на Украине, что пагубно сказывается на объединении.

«Приняв "Зеленую сделку", она обязала ЕС следовать в основном моральному курсу, который приведет к серьезному бремени для граждан и серьезному ущербу для европейской промышленности и экономики. Поддерживая Украину любой ценой, она слишком глубоко втянула ЕС в войну, которую она субсидирует за счет европейских налогоплательщиков», — отметил Вилимски.

Ранее 19 февраля фон дер Ляйен по итогам заседания правления немецкой партии «Христианско-демократический союз» объявила о планах баллотироваться на свой пост во второй раз.