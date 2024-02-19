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15:06, 19 февраля 2024Мир

Фон дер Ляйен объявила о планах снова баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что будет еще раз баллотироваться на пост

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет еще раз баллотироваться на пост. О планах переизбраться на эту должность политик объявила по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает ТАСС.

«Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказал она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО. Отмечается, что немецкий канцлер, являясь членом Социал-демократической партии Германии, не может позволить занять столь важный пост политику от оппозиционного ХДС.

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      Семен Александров
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