Фон дер Ляйен объявила о планах снова баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что будет еще раз баллотироваться на пост

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет еще раз баллотироваться на пост. О планах переизбраться на эту должность политик объявила по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает ТАСС.

«Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказал она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО. Отмечается, что немецкий канцлер, являясь членом Социал-демократической партии Германии, не может позволить занять столь важный пост политику от оппозиционного ХДС.