В России выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей

В России выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

В описании владелец карточки заявил, что получил ее из рук нынешнего главы государства. «Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака. Получена лично из рук президента на встрече в городе Ленинграде», — уточнил автор объявления.

При этом в публикации также отмечено, что визитка является оригиналом и находится в настоящий момент в Екатеринбурге.

В декабре 2023 года визитку Путина продали за два миллиона рублей. При этом стартовая цена лота, который приобрел неизвестный покупатель, составляла одну тысячу рублей.