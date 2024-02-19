Звезда «Слова пацана» раскритиковал две вещи во внешности актеров

Актер Кологривый раскритиковал пластические операции и виниры у звезд

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый раскритиковал две вещи во внешности актеров. Его слова со встречи в Российской государственной детской библиотеке приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что никогда бы не сделал пластическую операцию и не установил бы виниры ради роли. «Артист ценен нутром. И так скажем всем, что у него накопилось, жизненный опыт», — пояснил он.

Кологривый заявил, что актеру нужно тратить время на работу, а не на изменение внешности. «А артисты, которые делают виниры, пластику, это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме», — отметил он.

Актер добавил, что перед тем, как стать известным, он исполнил около 50 эпизодических ролей. Он подчеркнул, что в его профессии требуется «долго, нудно и сложно пахать».

Ранее стало известно, что Кологривый согласился играть политика Владимира Жириновского в биографическом фильме.