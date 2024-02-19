Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 19 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» раскритиковал две вещи во внешности актеров

Актер Кологривый раскритиковал пластические операции и виниры у звезд

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый раскритиковал две вещи во внешности актеров. Его слова со встречи в Российской государственной детской библиотеке приводит NEWS.ru.

Артист заявил, что никогда бы не сделал пластическую операцию и не установил бы виниры ради роли. «Артист ценен нутром. И так скажем всем, что у него накопилось, жизненный опыт», — пояснил он.

Кологривый заявил, что актеру нужно тратить время на работу, а не на изменение внешности. «А артисты, которые делают виниры, пластику, это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме», — отметил он.

Актер добавил, что перед тем, как стать известным, он исполнил около 50 эпизодических ролей. Он подчеркнул, что в его профессии требуется «долго, нудно и сложно пахать».

Ранее стало известно, что Кологривый согласился играть политика Владимира Жириновского в биографическом фильме.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      В России резко подорожала аренда одного типа жилья

      Фон дер Ляйен объявила о планах снова баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

      Кабмин ФРГ ответили на слова Медведева о нацеленных на Берлин ядерных ракетах

      Назван лидер на рынке телевизоров

      Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма

      Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

      Боец ВСУ раскрыл причины потери Авдеевки

      Рогов рассказал о готовящейся кровавой провокации Киева

      Стали известны цели приезда Медведева в Чечню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше